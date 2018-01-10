Сына белорусского правозащитника хотят посадить в польскую тюрьму за осквернение места памяти

9 Января 2018 21:12

Разбирательство проходит в городе Освенцим. Весной прошлого года 12 человек, включая четверых белорусов, устроили, так скажем, перформанс у ворот бывшего нацистского концлагеря Аушвиц. Подсудимые убили ягненка, повесили баннер с надписью "Любовь" на вывеску Arbeit macht fre ("Труд освобождает”), разделись догола и сковали себя наручниками. Как выяснило "Еврорадио", один из подозреваемых - сын белорусского правозащитника Алеся Беляцкого - Адам. Напомним, 7 лет назад Беляцкий-старший был осужден в Беларуси за уклонение от уплаты налогов. Для сына правозащитника - организатора вопиющей акции на месте смерти более миллиона человек - польский прокурор запросил 2 с половиной года тюрьмы. На суде против Адама Беляцкого свидетельствовали и защитники животных. Следствие установило, что именно он нанес 15 ударов ножом ягненку у ворот бывшего концлагеря.

Поведение обвиняемого перешло все границы - это и оскорбление, и лишение жизни животного, противоречащее закону. Каждый имеет право на защиту и право на выражение своих убеждений, однако свобода творчества и свобода убеждений не могут противоречить закону.

Еще один подсудимый - актер "Свободного театра" Никита Володько - ему грозит 2 года и 2 месяца тюрьмы. Приговор суда, как ожидается, огласят 17 января. Правозащитные организации и европейские структуры это дело не комментируют.