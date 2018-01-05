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Свято-Рождество-Богородицкий женский монастырь готовится к Коляде
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6 Января 2018 12:02

Свято-Рождество-Богородицкий женский монастырь готовится к Коляде

В Гродно ученики воскресной школы вместе с послушницами Свято-Рождество-Богородицкого женского монастыря готовятся к Коляде. После празднования Рождества "колядовщики" планируют посетить все городские социальные учреждения, больницы, интернаты, чтобы передать подарки детям под елку. Сладости, игрушки и книжки здесь собирали последние несколько недель - это уже многолетняя гродненская традиция.

Игуменья Гавриила, настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородицкого ставропигиального женского монастыря:

"Подготовка любого человека должна заключаться не в том, чтобы бегать по магазинам, искать, что еще купить, не какие-то уборки (это все надо, но это второстепенно), а главное - оказать милость нашим ближним, потому что Господь приходит на землю даром – он дал себя нам, чтобы спасти от вечного греха".

Сами "колядки" продлятся около недели. За это время при монастыре будут организованы рождественские спектакли, а также будут розданы сотни сладких подарков.

  

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