Общество
1 Февраля 2018 15:20
Свои 100 идей для Беларуси представили школьники и учащиеся Минска
Сегодня открылась выставка-презентация разработок молодых ученых и новаторов. Вместе они представляют десятки проектов. Интересные изобретения в сферах медицины, агропромышленности, наноиндустрии оценивает экспертный совет. Гидом на выставке стал робот Илларий. Он ознакомил гостей с работами изобретателей и провел экскурсию для нашей съемочной группы.
Авторы двадцати лучших проектов будут представлять столицу на республиканском конкурсе "Сто идей для Беларуси".
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