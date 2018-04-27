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Светодинамические и музыкальные. В столице открыли сезон фонтанов!
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27 Апреля 2018 18:59

Светодинамические и музыкальные. В столице открыли сезон фонтанов!

В Минске фонтанов более 30. Первым по традиции запустили источник у Театра оперы и балета. На площади Парижской коммуны прошло театрализованное шоу - там выступили музыканты, творческие коллективы и артисты Большого театра Беларуси.

Сегодня заработали и аттракционы в городских парках. Сезон фонтанов в Минске продлится до конца сентября.  

  

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