Светодинамические и музыкальные. В столице открыли сезон фонтанов!

27 Апреля 2018 18:59

В Минске фонтанов более 30. Первым по традиции запустили источник у Театра оперы и балета. На площади Парижской коммуны прошло театрализованное шоу - там выступили музыканты, творческие коллективы и артисты Большого театра Беларуси.

Сегодня заработали и аттракционы в городских парках. Сезон фонтанов в Минске продлится до конца сентября.