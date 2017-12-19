Суперпризы "Удача в придачу!" разыграли артисты легендарного ансамбля "Самоцветы"

18 Декабря 2017 21:25

Более 4 с половиной миллионов игровых кодов зарегистрировано в игре "Евроопт" "Удача в придачу". И это всего за две недели. Сегодня в торгово-развлекательном центре "Е-сити" вручили суперпризы 48-го тура. Это ключи от новых внедорожников и квартиры на улице Ильянской в районе "Минск-Арены". Тем временем стартовал новый, 49-й, тур, розыгрыш которого состоится накануне Нового года - 30 декабря. На кону снова более 100 тысяч призов и главный предновогодний подарок от "Евроопта" - трехкомнатная квартира. Надежда Сербиненко сегодня встретилась с победителями игры.

Суперпризы 48-го тура игры "Удача в придачу!" разыграли артисты легендарного ансамбля "Самоцветы". Музыканты в прямом эфире определили главных победителей тура. Новой обладательницей двухкомнатной квартиры в Минске радостную новость лично сообщила солистка ансамбля Елена Преснякова.

Жительница Мозыря Любовь Зезетко выиграла 28-ю квартиру от "Евроопта". Сегодня с семьей она впервые увидела уже свои апартаменты, расположенные по улице Ильянской. Их ждал еще один подарок к новоселью от "Е-Техно" - набор бытовой техники.

Ключи от машин Hyundai Creta сегодня получили две семьи из Минска и Орши. Кроссовер цвета синий металлик теперь принадлежит минчанину Григорию Свиридчуку, бизнес-аналитику.

А на Hyundai красного цвета в Оршу уедет семья Раисы Мишульской.

Сегодня в "Е-Сити" собрались все победители, кроме одного. Связаться с новым обладателем третьей машины организаторам не удалось. Уже позже выяснилось, что победитель находится под следствием за угон автомобиля, а его дисконтной карточкой воспользовалась знакомая. Это второй случай за время проведения игры, когда победитель пока не смог забрать свой выигрыш. Ключи от авто остаются у организаторов игры, но обязательно найдут своего владельца.

С приближением праздников покупателей в магазинах все больше, увеличивается и количество покупок.

48-й тур игры "Удача в придачу!" установил новый рекорд - 800 тысяч человек, 4,5 миллиона игровых кодов. По предварительным оценкам, нынешний, 29-й, тур станет самым масштабным за весь 2017 год.

В 49-м туре "Удачи в придачу!" на кону более 100 тысяч призов. Розыгрыш состоится 30 декабря.

Разыграет главный приз тура Сергей Лазарев. Еще одна новость: сегодня в Беларуси появилась долгожданная, четвертая коллекция бонстиков. Каждой из 24 игрушек набора можно украсить новогоднюю елку. Стать участником нового тура и собрать всю коллекцию — еще есть время.