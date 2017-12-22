Судебные приставы и сотрудники дорожной милиции искали на улицах Минска заядлых должников

21 Декабря 2017 07:18

Необычную совместную акцию провели судебные приставы и сотрудники дорожной милиции. Представители правопорядка искали на улицах Минска заядлых... должников. Сегодня более 2 миллионов человек имеют задолженности. В будущем специалисты не исключают появление в Беларуси частных агентств по взысканию долгов.

Долго ждать подходящего клиента не пришлось. Этот водитель забыл заплатить штраф за превышение скорости. Сейчас у него есть два варианта: либо рассчитаться на месте, либо отправиться к своему судебному приставу и решать финансовые вопросы в кабинете. Мужчина выбирает первый вариант.

Итоги рейда - за час остановлено более 10 должников. Но, по словам специалистов, это лишь вершина айсберга. На данный момент более 2 миллионов белорусов имеют долги, которые не спешат оплачивать. Подобное мероприятие - лишь один из способов напомнить должникам об их обязанностях.

Если же человек категорически отказывается платить, к нему могут быть применены и более кардинальные меры.

Владислав Трикоза, замначальника главного управления юстиции - начальник управления принудительного исполнения Мингорисполкома: "Обращаются судебные исполнители в суд для ограничения права в выезде за пределы Республики Беларусь. Ограничение специальных прав – запрет на управление транспортным средством, отмена разрешения на охоту".

Причем не важно, сколько именно и кому человек должен - миллион рублей товарищу или штраф за безбилетный проезд государству. Перед законом все равны. Хотя, как показывает практика, трудности с оплатой возникают, если сумма превышает несколько тысяч рублей.

Лев Борис, адвокат Минской городской коллегии адвокатов: "Что есть у нас и что есть за рубежом? Там есть понятие "частный судебный пристав". И я думаю, что это можно ввести и в Беларуси. Будет конкуренция. Частные приставы работают на результат для себя и взыскателя".

Например, в Германии в 2012 году общая сумма частных долгов составляла более 55 миллиардов евро. Причем, как правило, долг одного человека превышал 10 тысяч евро. Эта ситуация поспособствовала тому, что в стране несколько лет назад стали появляться так называемые частные инкассофирмы. Эти агентства точно так же занимаются взысканием долгов, но в отличие от судебных приставов они сами себе устанавливают размер вознаграждения от удачной сделки. В среднем это 10 % от суммы долга. И вот результат - с момента появления инкассофирм должников в Германии стало в разы меньше.

Решено, что в тандеме с ГАИ сотрудники Минюста будут минимум раз в месяц проверять водителей на наличие задолженностей. Так что перед тем как в следующий раз сесть за руль, задумайтесь: нет ли у вас неоплаченных долгов.