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Суд Заводского района Минска начал рассмотрение дела о гибели роупджампера
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8 Января 2018 19:05

Суд Заводского района Минска начал рассмотрение дела о гибели роупджампера

Родные погибшего 27-летнего роупджампера из Солигорска потребовали с обвиняемого возмещения морального и имущественного вреда.

Сегодня суд Заводского района Минска начал рассмотрение дела о гибели экстремала в поселке Сосны. Трагедия произошла в июне на глазах у десятков очевидцев. Во время прыжка с 70-метровой высоты мужчина погиб. Официально в Беларуси нет таких услуг, и местный предприниматель организовывал прыжки с трубы котельной. В отношении него возбуждено уголовное дело.  

  

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