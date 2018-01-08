Общество
8 Января 2018 19:05
Суд Заводского района Минска начал рассмотрение дела о гибели роупджампера
Родные погибшего 27-летнего роупджампера из Солигорска потребовали с обвиняемого возмещения морального и имущественного вреда.
Сегодня суд Заводского района Минска начал рассмотрение дела о гибели экстремала в поселке Сосны. Трагедия произошла в июне на глазах у десятков очевидцев. Во время прыжка с 70-метровой высоты мужчина погиб. Официально в Беларуси нет таких услуг, и местный предприниматель организовывал прыжки с трубы котельной. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Другие новости
08.01.2018 19:08 / Общество На фабрике по производству валенок ждут прихода настоящей зимы
08.01.2018 19:06 / Общество Благотворительная акция "Рождественская елка - наши дети" по традиции стартовала на Святки
08.01.2018 15:50 / Общество Погода на 9 января
08.01.2018 15:17 / Общество В Марьиной Горке после капитального ремонта открылся центр детского творчества
08.01.2018 15:15 / Общество На карте благотворительной эстафеты "Наши дети" новая точка - Воложинский район
08.01.2018 15:09 / Общество Рождественская акция прошла в Брестском родильном доме
08.01.2018 15:08 / Общество Подарки от Президента получили воспитанники Витебского специального детского сада номер восемнадцать
08.01.2018 13:10 / Общество До 9 мороза и без осадков
08.01.2018 12:14 / Общество Церковь Покрова Пресвятой Богородицы восстановлена и освящена
08.01.2018 12:12 / Общество У православных начались Святки
08.01.2018 09:10 / Общество Беларусь примет на оздоровление детей из Китая и Сирии
08.01.2018 07:12 / Общество Андрей Кобяков в "Актуальном интервью" сегодня вечером
08.01.2018 07:08 / Общество Зимний паводок в Беларуси
07.01.2018 21:26 / Общество Рождество в королевском стиле
07.01.2018 21:18 / Общество Новый глава РИКЗ Юрий Миксюк в эксклюзивном интервью "Главному эфиру"
07.01.2018 21:00 / Общество Рождество Христово отмечают православные верующие во всем мире
07.01.2018 15:09 / Общество В храмах сегодня целый день идут праздничные богослужения
07.01.2018 15:08 / Общество Гололедица по северу страны и сильный ветер до 18 м/с
События
31.12.2017 23:55:00 Новогоднее обращение Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко