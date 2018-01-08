Суд Заводского района Минска начал рассмотрение дела о гибели роупджампера

8 Января 2018 19:05

Родные погибшего 27-летнего роупджампера из Солигорска потребовали с обвиняемого возмещения морального и имущественного вреда.

Сегодня суд Заводского района Минска начал рассмотрение дела о гибели экстремала в поселке Сосны. Трагедия произошла в июне на глазах у десятков очевидцев. Во время прыжка с 70-метровой высоты мужчина погиб. Официально в Беларуси нет таких услуг, и местный предприниматель организовывал прыжки с трубы котельной. В отношении него возбуждено уголовное дело.