Суд огласил приговор в отношении водителя, сбившего ребенка на проспекте Победителей

5 Апреля 2018 21:20

5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд Центрального района столицы огласил приговор в отношении водителя грузовика, сбившего насмерть ребенка на проспекте Победителей. Подсудимый признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, а также нарушение эксплуатации транспортного средства. Само ДТП затронуло массу вопросов в теме безопасности дорожного движения в Минске. Сейчас на месте ЧП планируют построить подземный переход, а весь проспект огородить.

Авария, которая никого не оставила равнодушным, вызвала много вопросов у общества, водителей и самих пешеходов. Многие обвиняли подсудимого, остальные встали на его защиту, посчитав произошедшее стечением роковых обстоятельств. 2 декабря 2017 года грузовик ЗИЛ на проспекте Победителей въезжает в толпу людей, которые переходят улицу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП гибнет 11-летняя девочка, ее бабушка, семилетний брат и два пешехода получили травмы. Позже экспертиза покажет, что автомобиль имел серьезные технические неисправности, у машины был не пройден техосмотр. Причина - не было денег. Учитывая массу факторов, и в первую очередь - это безопасность движения и ее участников, оправдание сомнительное.

Еще во время процесса 55-летний минчанин полностью признал вину. В результате суд Центрального района Минска приговорил подсудимого к 5 годам колонии общего режима. И с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобиля, сроком на 5 лет. Это максимально возможное наказание по данной статье, на нем настаивала и прокурор, и пострадавшие.

Резонансная авария подняла массу вопросов в области безопасности дорожного движения. Практически сразу переход на проспекте Победителей закрыли, там же убрали автобусную остановку. Удобнее от этого не стало, поэтому в перспективе на этом месте планируется построить подземный переход. С владельца грузовика - сына обвиняемого - суд постановил взыскать материальную компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей - в пользу бабушки погибшей девочки. На имущество подсудимого - дом и тот самый грузовик ЗИЛ - наложен арест. В случае невыплаты компенсации они пойдут в счет погашения морального вреда.

Пока приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован. На это у сторон есть 10 дней со дня получения копии приговора.