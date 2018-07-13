Студенты из Беларуси и России открыли очередной трудовой семестр на БелАЭС

350 студентов из Беларуси и России получили трудовые путевки на площадке строительства Белорусской атомной электростанции. В Островецком районе бойцы проведут полтора месяца. Для многих такая рабочая поездка - не первая. Наталья Тарасюк продолжит.

В "Кванте" даже девушки. В российском отряде их 7. Они не просто студентки технического университета Нижнего Новгорода, но и будущие физики-ядерщики.

И для них это не обычная летняя стажировка, а еще одно подтверждение того, что они верно нашли дело своей жизни.

Валентина Климова, комиссар студенческого стройотряда "Квант" (Россия): "Это проработка технической документации. Работа с Автокадом. Почему я решила приехать еще раз? Мне очень понравилось. Это моя будущая специальность. Хотелось посмотреть на станцию изнутри, на документацию, это то, с чем я буду работать всю оставшуюся жизнь".

Александр Аникин из российского отряда "Энергетик" решил пойти по стопам родителей. Мама, которая работает на первой в мире атомной электростанции, в Обнинске, в Беларусь сына отпустила без сомнений.

Александр Аникин, боец студенческого стройотряда "Энергетик" (Россия): "Сказала, что да, поезжай. Это будет хорошо. Другие родственники отговаривали. Что он там, мол, будет делать? А мама, наоборот, сказала, лучше он поедет, чем летом дома ничего не будет делать".

А вот на этих ребят из Полоцкого госуниверситета можно и нужно равняться. Белорусский отряд "Эврика" - самый титулованный. За всю 4-летнюю историю Всебелорусской молодежной стройки переходящее знамя лучшего студотряда они передавали лишь единожды.

Артем Азарко, командир студенческого стройотряда "Эврика": "Само понятие, что мы работаем на Всебелорусской молодежной стройке, на атомной электростанции - это уже что-то говорит".

Задачи у студентов, а их будет 350, разные. Это и вязка арматуры под фундамент, и монтаж опалубки, плотницкие и электромонтажные работы, благоустройство территории.

Михаил Филимонов, гендиректор РУП "Белорусская АЭС": "Конечно, если они придут к нам устраиваться на работу, и мы увидим, что они у нас на станции работали, то мы будем их только приветствовать и ждать".

На площадке Белорусской АЭС трудится около 8 тысяч человек. Сейчас на объекте разгар строительно-монтажных работ. Все идет по графику.

Андрей Баркун, заместитель гендиректора РУП "Белорусская АЭС": "На первом блоке основное оборудование уже смонтировано. Сейчас идет его обвязка, подрядчик ведет работы по подготовке к испытаниям этого оборудования".

С ребятами заключают срочный трудовой договор. В этом семестре на работу студентов взяли 14 организаций, которые имеют непосредственное отношение к строительству АЭС.

Оплата - сдельно-премиальная. За полтора месяца можно заработать порядка 1000 рублей.

Сделать селфи или сфотографироваться с друзьями у бойцов не получится. Все мобильные телефоны молодежь сдает, когда идет на работу. Это требование техники безопасности. Однако у студотрядовцев останутся не только воспоминания. Можно обратиться в пресс-центр, который предоставит профессионального фотографа. Затем уже сфотографирует всех ребят, в частности, на этой смотровой площадке.

Последним рабочим днем для студентов станет 24 августа. Смена будет ответственной и особенной. Ведь сводному белорусско-российскому студотряду присвоено имя Героя Советского Союза, комсомольца Леонида Лорченко. Это дань памяти молодежному движению, которому в этом году исполняется 100 лет.