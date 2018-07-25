Студенческие отряды помогают аграриям

Помогают на уборке урожая и студенческие отряды. В Минской области создано более 260 молодежных дружин. Работают они не только в поле - в оздоровительных лагерях, на строительстве поликлиники и детских садиков. Востребовано также оказание услуг студотрядами в сфере торговли, благоустройстве и озеленении.

Как проходит летний рабочий семестр - узнала Наталья Кузьмицкая.

Уже второй год подряд Карина Труш отдых от лекций и конспектов совмещает с практикой в детском оздоровительном лагере "Зарница". Для своих воспитанников, как старшая подруга, без отчества - просто Карина. Это, кстати, сразу помогает легко найти подход к каждому. А без этого в ее будущей работе - учителя - никак.

Сейчас в лагере более 300 детей. Педагогическому коллективу помогают сразу несколько студотрядов. Обычно с кадрами здесь проблем нет. Даже конкурс. Для одних это очень хорошая практика, для других - полезный жизненный опыт. Студент БНТУ Павел Белый на смене впервые, однако, если будет возможность, обязательно приедет в "Зарницу" снова.

Ну и конечно, заработать, возможно, первые деньги в жизни. За каждую рабочую смену в детских лагерях - а это 18 дней - студенты получат от 300 до 450 рублей.

За это лето в Минской области более 3 тысяч студентов попробуют себя в разнообразных профессиях. Экипажи студотрядовцев сейчас убирают зерно, молодежные дружины работают на строительстве детских садиков и поликлиники в Солигорске.

Третий рабочий семестр скоро закончится, однако для многих он не последний. Студотряды будут работать до 31 августа.