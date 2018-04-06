Главная>>Общество>>Строительство станций метро "Ковальская слобода" и "Юбилейная площадь" выходит на завершающую стадию
Общество
RSS
Строительство станций метро "Ковальская слобода" и "Юбилейная площадь" выходит на завершающую стадию
Скачать Поделиться

4 Апреля 2018 15:21

Строительство станций метро "Ковальская слобода" и "Юбилейная площадь" выходит на завершающую стадию

Подземный Минск растет. Строительство будущих станций метро "Ковальская слобода" и "Юбилейная площадь" выходит на завершающую стадию. На "Ковальской слободе" активно идут отделочные работы. Что же касается "Вокзальной", то здесь метростроевцы завершают подготовку к установке эскалаторов и траволаторов. Вместе с тем возводят пересадочный узел между второй и третьей ветками подземки.

Самый большой объем работ нужно выполнить на станциях "Юбилейная площадь" и "Площадь Франтишка Богушевича". Их уже соединили тоннели, сейчас формируются станции.    

  

Другие новости

Прогноз погоды на 7 апреля Прагноз надвор'я на 7 красавiка 06.04.2018 15:30 / Общество Прогноз погоды на 7 апреля
Пра надвор'е Пра надвор'е 05.04.2018 21:45 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =