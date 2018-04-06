Строительство станций метро "Ковальская слобода" и "Юбилейная площадь" выходит на завершающую стадию

4 Апреля 2018 15:21

Подземный Минск растет. Строительство будущих станций метро "Ковальская слобода" и "Юбилейная площадь" выходит на завершающую стадию. На "Ковальской слободе" активно идут отделочные работы. Что же касается "Вокзальной", то здесь метростроевцы завершают подготовку к установке эскалаторов и траволаторов. Вместе с тем возводят пересадочный узел между второй и третьей ветками подземки.

Самый большой объем работ нужно выполнить на станциях "Юбилейная площадь" и "Площадь Франтишка Богушевича". Их уже соединили тоннели, сейчас формируются станции.