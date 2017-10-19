Строительство спортивно-стрелкового комплекса в Минске завершено на 70 процентов

19 Октября 2017 15:29

Сейчас специалисты приступили к возведению кровли. Монтируют и огневой рубеж 25-метрового тира. Завершить все работы планируют в следующем году. Эта площадка в микрорайоне Уручье станет основным местом стрелковых соревнований во время проведения Европейских игр. Ожидается, что за титул чемпиона континента по стрельбе будут бороться представители 27 стран.

В следующем году завершат и реконструкцию стадиона "Динамо", где пройдут церемонии открытия и закрытия Евроигр.