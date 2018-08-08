Строительство комплекса на пересечении Независимости и Филимонова будет продолжено

8 Августа 2018

На пресс-конференции по итогам работы строительного комплекса Минска за первое полугодие сегодня также сообщили о судьбе инвестиционных площадок. До конца года будут восстановлены строительные работы на многофункциональном комплексе на пересечении проспекта Независимости и улицы Филимонова. Также в этот период или в начале 2019 года планируется начать освоение площадки "Белэкспо", завершаются проектные работы и по территории бывшего Червенского рынка.

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