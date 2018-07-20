Страшное ДТП в Николаевской области с участием белорусов. 5 погибших, 12 пострадавших

В Украине создана специальная правительственная комиссия для расследования череды жутких дорожно-транспортных происшествий в Николаевской и Житомирской областях. Заместитель министра внутренних дел Украины потребовал усилить безопасность на дорогах: "Мы не можем допускать многочисленных человеческих жертв". В Украине эту пятницу назвали "черной". Жертвами сегодняшних трех аварий стали 18 человек. Одна из трагедий произошла с участием белорусов. Пятеро погибших, 12 пострадавших. Наши туристы возвращались домой из Одессы - направлялись в Гомель. Однако возле поселка Кривое Озеро их микроавтобус врезался в грузовик. По поступающей информации, водитель фуры задержан. В эти минуты украинские врачи борются за жизнь одного из самых тяжелых пациентов. Всего в реанимации трое. Еще 9 человек - в хирургии.

С подробностями - Анна Ковалева. Около 5 утра. Микроавтобус Одесса - Гомель с номерами Гомельской области на скорости врезался в грузовик. Фура стояла с правой стороны дороги. Итог ДТП - 5 погибших, 12 пострадавших.

Нам удалось связаться по телефону с представителем МИДа Беларуси.

Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси: "В результате ДТП 5 человек погибли, 12 доставлены в больницы в состоянии разной степени тяжести. Трое из них в настоящий момент находятся в реанимации. На месте работает следствие украинской полиции. Наше посольство в Украине находится в контакте с компетентными ведомствами украинской стороны и принимает все необходимые действия, предусмотренные в этом случае".

Известно, что транспортная компания, которая перевозила пассажиров, зарегистрирована в Гомеле. Частная фирма работала около 10 лет. Находим номер в Интернете и пытаемся позвонить. Отправляемся по юридическому адресу, указанному в Интернете. Однако на месте находим частный жилой дом. Соседи подсказывают: хозяев нет, но возле дома периодически паркуются микроавтобусы.

Наконец, информацию о перевозчике подтверждают в Гомельоблавтотрансе.

Сегодня на территории Гомельской области лицензии на осуществление таких международных автомобильных перевозок имеют 193 индивидуальных предпринимателя. Режим работы, расписание выездов - владельцы все планируют сами. Международные требования режима труда и отдыха, к слову, соблюдают тоже на свое усмотрение. На полную ответственность водителей полагаются тысячи людей - их пассажиры. И даже после резонансной новости во всех крупных СМИ жители Гомельского региона по-прежнему стоят в ожидании автобусов и микроавтобусов, чтобы отправиться в том же направлении.

К слову, среди пятерых жертв аварии и владелец фирмы. Все погибшие опознаны. На данный момент 12 пострадавших госпитализированы в Кривоозерскую больницу. Там состоялся консилиум специалистов из области.

Для транспортировки пострадавших в Беларусь управление здравоохранения Гомельского облисполкома готово предоставить реанимобили. Перевозка будет осуществляться по заявлениям родственников. В Гомеле лечение пострадавших будет продолжено.

Также гомельские специалисты готовы оказать квалифицированную психологическую помощь и пострадавшим, и родственникам жертв аварии.

Украинская сторона для них также открыла горячую линию. Посольство Беларуси в Украине находится в постоянном контакте с местными властями.