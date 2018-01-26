26 Января 2018 15:17

Создание максимально благоприятных условий для тех, кому нужна работа. На содействие занятости населения направлен декрет № 1, подписанный Главой государства. В Минске более 11 тысяч вакансий. В среднем 5 на одного безработного. В предложениях и рабочие профессии, и вакансии для квалифицированных специалистов. Предлагается и переобучение по самым востребованным профессиям. Стопроцентное трудоустройство гарантирует переобучение под заказ нанимателя.

Найти место работы можно и во время ярмарок вакансий. Более 200 таких встреч с нанимателями провели в прошлом году. Новый формат - мини-ярмарки на предприятиях и организациях, чтобы соискатели сразу знакомились с особенностями будущего места работы.