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Стопроцентное трудоустройство гарантирует переобучение под заказ нанимателя
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26 Января 2018 15:17

Стопроцентное трудоустройство гарантирует переобучение под заказ нанимателя

Создание максимально благоприятных условий для тех, кому нужна работа. На содействие занятости населения направлен декрет № 1, подписанный Главой государства. В Минске более 11 тысяч вакансий. В среднем 5 на одного безработного. В предложениях и рабочие профессии, и вакансии для квалифицированных специалистов. Предлагается и переобучение по самым востребованным профессиям. Стопроцентное трудоустройство гарантирует переобучение под заказ нанимателя.

Найти место работы можно и во время ярмарок вакансий. Более 200 таких встреч с нанимателями провели в прошлом году. Новый формат - мини-ярмарки на предприятиях и организациях, чтобы соискатели сразу знакомились с особенностями будущего места работы.

  

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