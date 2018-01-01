Общество
2 Января 2018 15:05
Столицу Индии поглотил густой туман
Видимость в Нью-Дели крайне опасная. Люди едва видят дальше расстояния вытянутой руки. Это спровоцировало транспортный коллапс. В Индии отменены авиарейсы, не ходят поезда. Автомобилистов призывают не пользоваться личным транспортом.
Другие новости
02.01.2018 15:08 / Общество Новые погодные рекорды в новом году
02.01.2018 15:03 / Общество С 1 января ввели "налог на Google"
02.01.2018 09:16 / Общество Горячий привет белорусам из Антарктиды
02.01.2018 09:15 / Общество Национальная академия наук отмечает день рождения
02.01.2018 09:13 / Общество При смене владельца машины техосмотр проходить не нужно
02.01.2018 09:11 / Общество В Беларуси в первые дни нового года сохранится теплая погода с дождями и туманами
01.01.2018 21:35 / Общество 62 День рождения белорусского телевидения
01.01.2018 21:31 / Общество В первый день года в Беларуси родилось 190 малышей
01.01.2018 21:12 / Общество Ожидания от 2018 года
01.01.2018 21:03 / Общество В Бресте встретили первых новогодних туристов обновленного безвизового режима
01.01.2018 15:18 / Общество СК отмечает день рождения
01.01.2018 15:16 / Общество 99 лет назад был опубликован Манифест о создании БССР
01.01.2018 15:03 / Общество Первых туристов по безвизовому режиму сегодня встречали на железнодорожном вокзале в Бресте
01.01.2018 15:00 / Общество Новогодняя ночь выдалась достаточно спокойной
01.01.2018 12:08 / Общество Салютом и народными гуляниями белорусы встретили Новый год
01.01.2018 12:05 / Общество Витебск встретил Новый год неоновым и огненным шоу
01.01.2018 12:02 / Общество Сотни гомельчан встречали 2018-й у главной городской елки
31.12.2017 15:03 / Общество О приоритетах на будущий год "Главному эфиру" рассказал премьер-министр