Столица предлагает водный туристический маршрут по Свислочи

На байдарках по Свислочи. Столица предлагает водный туристический маршрут по городской реке. Преодолеть 6 километров на байдарках предлагают за полтора часа. Перед сплавом - инструктаж и обучение минимальным элементам гребли. Стартовать группы будут с берега Свислочи на улице Семенова. Кроме водного препятствия в программе также экскурсия в "Город птиц". Конечная остановка в Лошицком парке.

Водное путешествие по Свислочи в летний период планируют сделать регулярным. Представляет новый маршрут на байдарках туристско-экологический центр детей и молодежи 13 июля.