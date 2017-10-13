11 Октября 2017 18:09

Повернуть голос истории - столичный мастер решил возвращать на большую сцену древние рояли и пианино. Среди раритетов есть даже экспонаты более чем со столетней музыкальной карьерой.

Какие секреты о своем авторе хранит первая клавиша пианино, и как звучал антикварный инструмент больше века назад? На музыкальной премьере ретро-оркестра побывал Ян Пашкевич.

Древний инструмент, который в начале века задавал ритмы мазурки и вальса на балах в Германии, уже почти потерял музыкальный слух. Ретро-пианино Игорь Мысливчик встретил случайно - в последние годы вместо полных залов оно собирало только пыль.

Чтобы вернуть инструменту концертный вид, мастер забрал пианино в свою мастерскую. Сохранить решил только покрытие клавиш - оно сделано из кости моржа. Остальные детали будет воссоздавать вручную.

Возвращать голоса музыкальным инструментам не только хобби, но и профессия Игоря - мастер работает в Минском государственном музыкальном колледже имени Глинки.

Появился в отреставрированном оркестре Игоря и свой солист. Роль первой скрипки взял немецкий рояль 1911 года. История инструмента осталась неизвестной.

Сегодня же после долгого молчания у антикварного рояля - музыкальная премьера. Мелодический тест провел народный артист Беларуси Игорь Оловников.

Мастер вернул на большую сцену уже несколько десятков пианино и роялей - некоторые из них даже отправились за границу в частные коллекции.