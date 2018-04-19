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Столичных автомобилистов проэкзаменовали на умение пользоваться огнетушителями
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19 Апреля 2018 18:03

Столичных автомобилистов проэкзаменовали на умение пользоваться огнетушителями

ГАИ Партизанского района вместе с сотрудниками МЧС во время рейда проверяли у водителей наличие первичных средств пожаротушения, их исправность. На практике показали, как при возникновении чрезвычайных ситуаций быстро ликвидировать возгорание. Как утверждают специалисты, автомобиль может целиком сгореть за три минуты.

Кстати, за отсутствие или неисправность огнетушителя автомобилист может получить штраф, в первый раз - до 24 с половиной рублей, повторно - в два и даже в пять раз больше.

  

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