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Столичные спортивные объекты готовятся к проведению Европейских игр - 2019
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10 Апреля 2018 15:23

Столичные спортивные объекты готовятся к проведению Европейских игр - 2019

Реконструкция стадиона "Динамо" завершится до конца мая. Активно возводят и новейший стрелковый тир. Он разместился у микрорайона Уручье. Объект сдадут в эксплуатацию в сентябре. Здесь проведут соревнования, например, в таких дисциплинах, как стрельба из малокалиберной или пневматической винтовки, а также пистолета. Планируется, что в новом тире выступят спортсмены из 30 стран. Они разыграют 10 комплектов наград.

Еще один объект - Дворец спорта "Уручье" - на Европейских играх примет соревнования по боксу. Кстати, в эти дни площадку тестируют лучшие спортсмены Беларуси: в "Уручье" стартовал чемпионат Беларуси по этому единоборству.

 

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