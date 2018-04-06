5 Апреля 2018 18:04

Как стать бизнесменом, создать свой авторский проект и поддерживать его успешность. Такие знания школьники столицы могут получить в специальных IT-школах. На практике узнают, что такое 3Д-моделирование и дизайн компьютерных игр, а еще подтягивают английский язык. Сегодня освоить цифровые технологии и стать востребованным бизнесменом без знания иностранного фактически невозможно.

Сейчас столичные IT-школы предлагают курс веб-направления и 3Д-моделирования для студентов от 13 лет. Занятия проводят по выходным и будням.