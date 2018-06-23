Столбцам - 425! Город с размахом празднует юбилей

Столбцы впервые отмечают большой юбилей. Городу на Немане - 425! Дело в том, что точную дату историки определили лишь полтора года назад. Поэтому этот документально верный день рождения Столбцы празднуют с размахом. На центральном бульваре - яркое масштабное шествие. Тысячи жителей - представители предприятий, спорта, деятели культуры - прошли по городу под аккомпанемент духового оркестра. Равнодушными не остались даже те, кто остался дома. Зрители толпились в окнах и на балконах своих домов.

Пешеходной стала и улица Ленина. Гулянья развернулись также в центральном парке. Здесь включили обновленный фонтан, развернулся город мастеров, состоялся праздничный концерт.

Кстати, масштаб празднования виден еще на подъезде к городу. Фасады четырех 9-этажек украсили живописные открытки - с любимыми местами и цитатами Якуба Коласа - уроженца столбцовской земли. В честь исторического юбилея небо над городом сегодня вечером озарят залпы салюта.