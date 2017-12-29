Стоимость квадратного метра с господдержкой в Беларуси сравнялась со среднемесячной зарплатой

29 Декабря 2017 19:07

Сегодня об этом сообщил глава Минстройархитектуры Анатолий Черный. 2017-й отрасль заканчивает на позитиве. Задание по строительству жилья перевыполнено. По итогам уходящего года будет введено более трех миллионов шестисот тысяч квадратных метров вместо запланированных трех с половиной миллионов. Также перевыполнен план по возведению жилья с господдержкой. В 2018-м новостройки в основном появятся в областных центрах. В большей степени это будут коммерческие квадратные метры, но обещают увеличить и темпы строительства квартир для нуждающихся.

Анатолий Черный, Министр архитектуры и строительства Беларуси:

"В следующем году мы жилья с господдержкой будем строить 900 тысяч метров квадратных, почти на 400 тысяч больше, чем в этом году. Соответственно, основным источником финансирования жилья является Указ № 240, который сегодня дает возможность на такой объем увеличить строительство жилья в Беларуси. Но это не предел. Банки еще рассматривают выделение дополнительных средств".

Ведомство выступает с инициативой разрешить минчанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, строиться в Смолевичах по заявительному принципу. По словам Анатолия Черного, данный эксперимент поможет простимулировать развитие городов-спутников.