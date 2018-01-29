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Стипендии Президента Беларуси назначены 92 аспирантам
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30 Января 2018 07:01

Стипендии Президента Беларуси назначены 92 аспирантам

Согласно распоряжению Главы государства, в этом году их получат представители медицинских, технических, естественных, гуманитарных, сельхознаук, которые пишут диссертации по приоритетным направлениям. Результаты исследований представлены на республиканских и международных конференциях, опубликованы в научных изданиях, применяются в производстве, лечебной практике, образовательном процессе.

  

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