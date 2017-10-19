Старый замок в Гродно реконструируют по образу, который он имел при короле Стефане Батории

19 Октября 2017 12:40

Сейчас параллельно со строителями на территории старейшего гродненского замка трудятся археологи. Ученые рассчитывают докопаться до культурного слоя X-XI веков и, может быть, даже найти булыжную мостовую времен великого князя литовского Витовта.



