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Старые традиции ежегодно возрождают в областном кадетском училище
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22 Декабря 2017 18:02

Старые традиции ежегодно возрождают в областном кадетском училище

Погрузиться в атмосферу классических праздников и закружиться в танце. Старые традиции ежегодно возрождают в областном кадетском училище. Сегодня там проводили большой новогодний бал. К нему кадеты несколько месяцев старательно разучивали полонез, мазурку и другие стародавние танцы. Королем праздника по традиции стал кадетский вальс.

Во время бала кадеты узнали и о традициях стародавних светских игр - для юных танцоров также проводили мастер-классы. Кроме того, воспитанники накануне праздника получили новогодние подарки.

  

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