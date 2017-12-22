22 Декабря 2017 18:02

Погрузиться в атмосферу классических праздников и закружиться в танце. Старые традиции ежегодно возрождают в областном кадетском училище. Сегодня там проводили большой новогодний бал. К нему кадеты несколько месяцев старательно разучивали полонез, мазурку и другие стародавние танцы. Королем праздника по традиции стал кадетский вальс.

Во время бала кадеты узнали и о традициях стародавних светских игр - для юных танцоров также проводили мастер-классы. Кроме того, воспитанники накануне праздника получили новогодние подарки.