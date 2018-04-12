11 Апреля 2018 21:18

В Минске представляют лучшие стартапы молодых изобретателей. Сегодня стартовал последний этап республиканского конкурса "100 идей для Беларуси". В гранд-финал 7 сезона вошли 119 проектов. Это и медицинские разработки, инклюзивное пространство, пищевая промышленность. Особое место занимает сфера IT. Авторы презентуют гексакоптеры для спасения рыбаков, смарт-браслеты и роботов-помощников. Во время дискуссии молодые люди обсудили с экспертами тренды цифровой экономики. И здесь важно отметить, что сотня стартапов уже приносит свои дивиденды. Каждый проект-победитель, а их в этот раз будет 16, получит гранд на реализацию. Итоги подведут завтра. А пока новые сто идей для Беларуси оценила и Юлия Токарь.

Студент из Гомеля Максим Кирьянов показывает очередную разработку.

В прошлом году его "перчатка для реабилитации после инсульта" стала лучшим медицинским проектом среди сотни идей для Беларуси. Презентовал ее и в Москве. На этот раз - смарт-браслет, который автономно измеряет пульс, температуру и уровень кислорода в крови.

Гранд-финал республиканского конкурса "100 идей для Беларуси" стартовал с проектов в сфере IT.

Это новинка среди летательных аппаратов. Не только квадракоптер, но и гектакоптер. У него 6 винтов, такой здоровяк может поднять до 3 килограммов. И в чем задача? Он не только обследует водные объекты, но и при виде рыбака, провалившегося под лед, может набрать необходимую высоту, сбросить спасательный круг, канат или же зацепы. И таким образом оказать первую помощь до прибытия МЧС.

После презентации стартапов - дискуссия с экспертом совета Парка высоких технологий. С Сергеем Ениным обсудили тренды цифровой экономики и концепции IT-страны.

Конкурс "100 идей для Беларуси" - это стартовая площадка для стартапов. Ведь заявив о себе, можно выиграть гранд на реализацию. За семь сезонов сотня проектов уже приносит дивиденды.

Гексакоптер для спасения рыбаков, смарт-браслет или робот-помощник. Проектов так много, что пришлось добавить номинации. Завтра все 119 разработок представят на интерактивной выставке в "Белэкспо" и подведут итоги. Возможно, оттуда и начнется путь стартапа в массовое производство.