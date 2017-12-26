Срок безвизового пребывания иностранцев в Беларуси продлевается до десяти дней

26 Декабря 2017 15:00

До десяти дней продлевается срок безвизового пребывания иностранных граждан в отдельных районах Брестской и Гродненской областей Беларуси. Соответствующий указ сегодня подписал Президент. Также увеличивается и количество пунктов пропуска для въезда в страну за счет тех, которые расположены на железнодорожных вокзалах и в аэропортах. Расширены и территории для временного пребывания иностранных граждан. Например, туристам Августовского канала разрешат посещать Гродно и Гродненский район, а из Беловежской пущи - Брест, а также Брестский, Жабинковский, Каменецкий, Пружанский и Свислочский районы. Ранее Беловежскую пущу посещать без визы иностранцы могли в срок до трех суток, Августовский канал - до пяти. Подобный порядок въезда распространяется на граждан 77-ми государств. Указ вступит в силу с 1 января.