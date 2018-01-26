Средняя школа № 1 имени Петра Акуционка празднует столетний юбилей

27 Января 2018 21:27

Средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза Петра Акуционка городского поселка Шумилино празднует столетний юбилей. Более 20 лет назад здесь открылся музей истории школы. Черно-белые и цветные фотографии, учебники и даже портфель директора. Сейчас экспозиция объединяет более тысячи предметов. Один из самых ценных экспонатов - сборник писем от выпускников. Вспомнить школьные годы и поблагодарить своих педагогов каждый из них сегодня смог лично. Марина Романовская продолжит.

Рассказывать о сложном понятным языком. Именно этим правилом Нина Лузгина руководствуется с первых дней работы в школе. Трудовой стаж - без малого 40 лет. И педагоги, и школьники называют учителя математики настоящим профессионалом своего дела, для которого нет нерешаемых задач. Ответственность и трудолюбие прививает и своим ученикам.

Математика в числе любимых предметов и у десятиклассницы Карины Линкевич. С легкостью справляется и со сложными задачами по химии. С выбором профессии школьница уже давно определилась. Мечтает стать врачом. Кстати, многие выпускники первой Шумилинской школы выбирают именно медицинские вузы. Школьники не сомневаются - полюбить биологию и химию просто. И в этом заслуга учителей.

В первой школе городского поселка Шумилино учатся более 700 детей. И каждый из учеников, подтверждают педагоги, знает историю своего региона на отлично. Исследовательской работе - самое трепетное внимание. Настоящей достопримечательностью можно назвать и саму школу. Сегодня она отмечает столетний юбилей.

В мае 1990 открылся музей истории школы. Черно-белые и цветные фотографии, документы, грамоты. Сейчас экспозиция объединяет более тысячи предметов. Экскурсии здесь проводят сами ученики.

Рассказ всегда начинается от портрета Петра Акуционка. Имя Героя Советского Союза школа носит более полувека. Ученики бережно хранят память о герое.

Эта пропись из экспозиции - ровесница самой школы. Рядом портфель директора, чернильницы, буквари. Письма из этого сборника в разные годы присылали выпускники. Поздравить школу с юбилеем и поблагодарить педагогов каждый из них сегодня смог лично.

Скорее всего, эти кадры с торжественной церемонии также станут частью экспозиции музея истории школы. Но главное, говорят педагоги и выпускники, чтобы память была в сердце.