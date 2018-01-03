Средняя пенсия не менее 40 процентов от средней заработной платы по стране

4 Января 2018 15:08

Такую задачу сегодня озвучила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич во время пресс-конференции, посвященной Дню работника социальной защиты. Отметим, что пенсионные выплаты в стране повышаются ежегодно. Так, при увеличении бюджета прожиточного минимума индексируются минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки, повышения и доплаты к ним. В 2017 году они поднимались четыре раза. В 2018-м их проиндексируют уже 1 февраля. Министр отметила, что в текущем году сроки и объемы роста пенсий будут зависеть от поступлений в бюджет фонда соцзащиты населения.

Ирина Костевич, Министр труда и социальной защиты Беларуси: "До 2025 года с учетом принятой реформы мы планируем, что занятые в экономике, а у нас сегодня есть потенциал незанятых в экономике, которых максимально надо привлечь на рынок труда, позволят нам выйти на положительную динамику. Если будет темп роста больше 100% занятых в экономике, то, соответственно, совершенно по-другому будет складываться бюджет фонда".

Напомним, в стране в 2017 году началось повышение пенсионного возраста. С 1 января он составляет 56 лет для женщин и 61 год для мужчин. К 2022-му он увеличится до 58-ми и 63-х лет.