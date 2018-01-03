Главная>>Общество>>Средняя пенсия не менее 40 процентов от средней заработной платы по стране
Общество
RSS
Средняя пенсия не менее 40 процентов от средней заработной платы по стране
Скачать Поделиться

4 Января 2018 15:08

Средняя пенсия не менее 40 процентов от средней заработной платы по стране

Такую задачу сегодня озвучила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич во время пресс-конференции, посвященной Дню работника социальной защиты. Отметим, что пенсионные выплаты в стране повышаются ежегодно. Так, при увеличении бюджета прожиточного минимума индексируются минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки, повышения и доплаты к ним. В 2017 году они поднимались четыре раза. В 2018-м их проиндексируют уже 1 февраля. Министр отметила, что в текущем году сроки и объемы роста пенсий будут зависеть от поступлений в бюджет фонда соцзащиты населения.

Ирина Костевич, Министр труда и социальной защиты Беларуси: "До 2025 года с учетом принятой реформы мы планируем, что занятые в экономике, а у нас сегодня есть потенциал незанятых в экономике, которых максимально надо привлечь на рынок труда, позволят нам выйти на положительную динамику. Если будет темп роста больше 100% занятых в экономике, то, соответственно, совершенно по-другому будет складываться бюджет фонда".

Напомним, в стране в 2017 году началось повышение пенсионного возраста. С 1 января он составляет 56 лет для женщин и 61 год для мужчин. К 2022-му он увеличится до 58-ми и 63-х лет.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 5 января Прагноз надвор'я на 5 студзеня 04.01.2018 15:34 / Общество Прогноз погоды на 5 января
Лабрадор - канис-терапевт Лабрадор - каніс-тэрапеўт 04.01.2018 15:28 / Общество Лабрадор - канис-терапевт
Пра надвор'е Пра надвор'е 03.01.2018 21:33 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =