Среднее общее образование должно быть одинаково качественным и доступным для всех

27 Января 2018 21:22

Министр образования Игорь Карпенко прокомментировал указ Президента об отмене экзаменов в пятые классы гимназий.

Резких изменений в образовательной программе не будет. Правда, в обычных школах появится больше профильных классов. Чтобы прийти к единому стандарту знаний, в школах и гимназиях будут скорректированы и учебные планы.

И сегодня министр образования провел встречу со студентами Индии, которые проходят стажировку в Беларуси. Образовательную программу для бакалавров бизнес-школы и технологического университета из Южно-Азиатского региона подготовил Республиканский институт профессионального образования. Период их обучения продлится от 3 до 10 недель. В программе курса - производственный менеджмент, бизнес-администрирование и управление персоналом. Студенты из Индии также посетят ведущие предприятия нашей страны. Иностранным специалистам покажут процесс сборки тракторов и отечественного легкового автомобиля.

Сансека Панкадж, Чрезвычайный и Полномочный посол Индии в Беларуси:

"В Беларусь приехало 15 студентов из Бангалора и 35 из Андхра-Прадеша. Это хорошо развитые промышленные регионы Индии. Безусловно, прохождение такой стажировки только положительно скажется на их обучении. Здесь есть представители бизнес-школы, а значит будущие менеджеры и управленцы. Им будет полезно узнать, как организованы производственные процессы на предприятиях в вашей стране".

Следующим этапом сотрудничества Минска и Дели в сфере образования может стать открытие белорусского центра профессионально-технической подготовки. Причём, наша страна готова не только подготовить кадры, но и обеспечить учебную площадку высокотехнологичным оборудованием.