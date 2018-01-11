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"Справы іх жыцця" смотрите после "Панорамы"
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11 Января 2018 07:12

"Справы іх жыцця" смотрите после "Панорамы"

Они дарят жизнь тысячам пациентов, окружают теплотой и заботой сотни детей, выводят национальное искусство в топ лучших в мире, возвращают духовным святыням былое величие. В Беларуси уже стало традицией в рождественские дни чествовать людей, которые своим ежедневным трудом делают нашу страну еще богаче и духовно, и нравственно. Премии "За духовное возрождение" и специальные премии Президента деятелям культуры и искусства вручаются вот уже два десятилетия. Портреты тех, кто всего несколько дней назад стал лауреатом престижных наград - специальный репортаж Агентства теленовостей "Справы іх жыцця" смотрите сегодня на "Беларусь 1" сразу после "Панорамы". 

  

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