"Справы іх жыцця" смотрите после "Панорамы"

11 Января 2018 07:12

Они дарят жизнь тысячам пациентов, окружают теплотой и заботой сотни детей, выводят национальное искусство в топ лучших в мире, возвращают духовным святыням былое величие. В Беларуси уже стало традицией в рождественские дни чествовать людей, которые своим ежедневным трудом делают нашу страну еще богаче и духовно, и нравственно. Премии "За духовное возрождение" и специальные премии Президента деятелям культуры и искусства вручаются вот уже два десятилетия. Портреты тех, кто всего несколько дней назад стал лауреатом престижных наград - специальный репортаж Агентства теленовостей "Справы іх жыцця" смотрите сегодня на "Беларусь 1" сразу после "Панорамы".