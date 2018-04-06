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Спецслужбы провели рейд в одном из крупных ТРЦ Московского района Минска
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5 Апреля 2018 19:20

Спецслужбы провели рейд в одном из крупных ТРЦ Московского района Минска

Безопасность в местах массового скопления людей до сих пор в центре внимания столичной ГАИ и спасателей. Сегодня спецслужбы провели рейд в одном из крупных торгово-развлекательных центров Московского района Минска. ГАИ вместе с МЧС проверяли, насколько оперативно и беспрепятственно пожарная машина может подъехать к центральному входу здания. Не обошлось без нарушений - спецслужбы принудительно эвакуировали автомобиль, припаркованный не по правилам.

Такие же проверки спецслужбы в эти дни проводят в каждом районе столицы.

  

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