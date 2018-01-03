4 Января 2018 18:02

Собак учат защищать хозяина... Спецкурсы для домашних питомцев становятся все более популярными в Минске. Во время занятий вырабатывают навыки защиты, охраны и поиска хозяина. По словам кинологов, лучше такой дрессировке поддаются овчарки. Во время таких курсов собаки становятся не только послушными, но и учатся самостоятельно принимать решения в экстремальных ситуациях.