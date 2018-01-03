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Спецкурсы для домашних питомцев становятся все более популярными в Минске
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4 Января 2018 18:02

Спецкурсы для домашних питомцев становятся все более популярными в Минске

Собак учат защищать хозяина... Спецкурсы для домашних питомцев становятся все более популярными в Минске. Во время занятий вырабатывают навыки защиты, охраны и поиска хозяина. По словам кинологов, лучше такой дрессировке поддаются овчарки. Во время таких курсов собаки становятся не только послушными, но и учатся самостоятельно принимать решения в экстремальных ситуациях.

  

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