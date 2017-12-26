Главная>>Общество>>Специальный репортаж "Взрывное удовольствие" в этот четверг в вечернем эфире
Общество
RSS
Специальный репортаж "Взрывное удовольствие" в этот четверг в вечернем эфире
Скачать Поделиться

24 Декабря 2017 21:30

Специальный репортаж "Взрывное удовольствие" в этот четверг в вечернем эфире

В эти минуты Агентство теленовостей готовит специальный репортаж по теме пиротехники. "Взрывное удовольствие" ожидает вас в этот четверг в вечернем эфире.

 

Другие новости

Оставайтесь с НТВ-Беларусь! Заставайцеся з НТБ-Беларусь! 26.12.2017 20:00 / Общество Оставайтесь с НТВ-Беларусь!
Прогноз погоды на 27 декабря Прагноз надвор'я на 27 снежня 26.12.2017 15:30 / Общество Прогноз погоды на 27 декабря
В новый год с "Беларусь 5"! У новы год з “Беларусь 5”! 26.12.2017 14:00 / Общество В новый год с "Беларусь 5"!

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =