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Спасатели в Житковичском районе на катерах через Припять перевезли более 500 человек
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15 Января 2018 12:11

Спасатели в Житковичском районе на катерах через Припять перевезли более 500 человек

Спасатели в Житковичском районе на катерах через Припять перевезли более 500 человек. Из-за высокой интенсивности шугохода понтон временно разведен. Как мы сообщали ранее, накануне из-за резкого изменения погоды было сорвано крепление временной переправы, которая заменял треснувший стационарный автомобильный мост через Припять.

За воскресенье мостовую переправу вернули на место и она готова к установке. Как только погода позволит, заверили в Минобороны, ее оперативно восстановят - буквально за три часа. Пока же людей и небольшие грузы будут переправлять на катерах.

Итак, паромная переправа для легковых автомобилей в районе деревни Снядин Петриковского района переведена на круглосуточный режим работы. Проезд большегрузных транспортных средств организован в объезд. У водителей есть два варианта пути - через Калинковичи, Мозырь и Лельчицы, а также через Пинск, Столин и Давид-Городок. Установлены информационные знаки, оборудование и временные остановки для пассажирского транспорта.

К середине марта, сообщили в Гомельавтодоре, через Припять возведут временный объездной мост в Житковичском районе. Его строительство объясняют тем, что понтонные переправы как раз не рассчитаны на ледоход.

  

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