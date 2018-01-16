Спасатели настоятельно рекомендуют рыбалку пока отложить

15 Января 2018 21:20

Крещение вопреки народным приметам в этом году пройдет без сильных морозов. Об этом рассказали синоптики. Ближе к середине недели погода начнет меняться, а морозы ослабнут. И все же скандинавский антициклон успел не только установить первый температурный минимум года, но и привести к первым человеческим жертвам. За выходные лед на водоемах страны образовался, но не успел стать прочным. В Смолевичском районе не удалось спасти рыбака, в Пинском районе утонул 15-летний школьник.

Надежда Сербиненко встретилась со спасателями и узнала, как можно избежать несчастного случая и не оказаться в ледяной воде.

Первые морозные дни и первые жертвы тонкого льда. На Петровичском водохранилище в ледяном плену оказались два рыбака. Вытаскивать из воды их пришлось случайным прохожим. В живых остался только один из тонувших.

Жертвой тонкого льда стал и 15-летний школьник в Пинском районе. В ледяной воде он оказался в двухстах метрах от берега. Все произошло на глазах у рыбаков, но они не смогли приблизиться к месту трагедии.

Водохранилище Криница замерзло на этих выходных. Но лед еще некрепкий. Это подтверждает и вода буквально в 20-ти метрах от меня. Полынья открыта. Поэтому все люди, которые сегодня выходят на лед, потенциально подвергают свою жизнь опасности.

Спасатели проводят учения и отрабатывают свои действия до автоматизма, как только появляется первый лед. Сегодня по сценарию. Рыбак в одиночку направился к центру водохранилища и попал в полынью. Спасатели должны прийти на помощь максимально быстро и вытащить пострадавшего на берег.

Главные предостережения от профессиональных спасателей: не выходить на лед, если он темного цвета. Попав в воду, от холодового шока человек может даже потерять сознание.

На Крещение спасатели рекомендуют избегать стихийных мест для купания. Заходить в воду стоит только в специально организованных местах. Ожидается, что 19 января в Крещенских купаниях примут участие более ста тысяч человек. А вот морозов в пятницу синоптики не обещают.

Морозы начнут слабеть уже со среды, а значит, лед станет тоньше. Поэтому спасатели настоятельно рекомендуют рыбалку пока отложить.