Спасатели МЧС получили награды из рук первого вице-премьера Грузии

31 Января 2018 15:03

10 спасателей МЧС получили награды из рук первого вице-премьера Грузии за тушение лесных пожаров. Сегодня Дмитрий Кумсишвили в рамках официального визита в Минск посетил Университет гражданской защиты, где профессионально готовят кадры для спасательного ведомства. 9 специалистов награждены медалями "За храбрость". Начальник авиации МЧС Тадеуш Кустевич и министр Владимир Ващенко удостоены медалей "За особые заслуги" второй и первой степени соответственно.

Напомним, в августе прошлого года по решению Главы государства вертолет Ми-26 оказывал помощь по тушению пожаров в Грузии. Стихия вспыхнула в Боржомском ущелье, под угрозой оказались жилые дома, а ситуацию усложнял сильный ветер. Белорусские спасатели осуществили почти полсотни вылетов и сбросили в общей сложности более тысячи тонны воды.

Дмитрий Кумсишвили, первый вице-премьер-министр Грузии, Министр экономики и устойчивого развития:

"Для меня огромная честь от лица грузинского народа поблагодарить этих людей за то, что они стояли рядом с нами при тушении этого пожара. Кроме того, что мы привезли награды, мы посмотрели университет, который вертикально интегрирован, имеет высокие технологии, знания, профессионализм, возможности реально научить профессионалов, чтобы они трудились на благо нашего и вашего народа при ликвидации различных происшествий".

Во время своего визита Дмитрий Кумсишвили ознакомился с и инфраструктурой Университета гражданской защиты. Первый вице-премьер Грузии отметил широкие возможности вуза и перспективы обучения специалистов. По итогам встречи Министр по ЧС Беларуси Владимир Ващенко заявил, что планируется подписание соглашения между ведомствами двух стран о взаимодействии на более высоком уровне. Всего же в кузнице кадров МЧС уже прошли или проходят подготовку специалисты из 48 стран.