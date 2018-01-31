Создать все условия для работы в любом уголке страны - одна из ключевых задач политики государства

30 Января 2018 21:09

Новые рабочие места, индивидуальный подход, помощь в трудной ситуации - новый формат цивилизованного рынка труда прописан до нюансов декретом № 1. Впрочем, главное - равенство всех белорусов и ответственность социальная. Вопрос трудоустройства одинаково волнует жителей небольших деревень и крупных городов. В поисках заработка белорусы нередко отправляются и в соседние страны. В регионах уже начинают организовывать специальные комиссии - на них будет основная ответственность за безработицу. В их состав войдут депутаты, местная власть, социальные службы и профсоюзы. Как вопрос занятости решается на селе и в малых городах - узнавали наши корреспонденты.

Рассказывает Виктория Потоня.

У супругов Куликовских ненормированный рабочий день, месяц и даже год. Фермерами Наталья и Василий стали 16 лет назад, когда решили работать на себя. Выращивают картофель, зерновые культуры и рапс. Сами нашли рынки сбыта, экопродукцию отправляют на крахмальные заводы Беларуси и России. Сейчас это небольшое фермерское хозяйство, дополнительно в штате трудятся еще два водителя. На мехдворе три трактора, комбайн, прицепные агрегаты. Одно из последних приобретений - фура в лизинг. Фермеры хотят расширять производство, значит и дополнительные рабочие руки необходимы.

Еще вчера минчанка, а сегодня хозяйка агроусадьбы в Пуховичском районе. В прошлом году Ольга Баранская приняла радикальное решение - переехать в деревню и развивать бизнес на селе. Не задумываясь, выбрала и тематику - прогулки на лошадях и охота. Животные уже были, но понадобились деньги на оформление тематического интерьера. Помогло государство в виде безвозмездной субсидии.

Работа и жизнь в деревне Ольгу не пугает. Да и сама она говорит: не просто открыла свое дело, а и нашла себя. Уже готовится к новому агросезону.

А это пример того, как инвестпроект смог вернуть к жизни целую фабрику. Предыдущее предприятие по изготовлению обуви оказалось в убытках. Люди переживали, что останутся без работы. Но новый инвестор предложил трудоустройство и сегодня создает даже новые рабочие места.

20 лет в стенах этого здания располагалось предприятие по выпуску брендовой спортивной обуви. Но из-за финансовых трудностей его ликвидировали. Крупная обувная компания-инвестор реанимировала производство, выкупила здание за одну базовую и приобрела оборудование у предыдущего собственника.

Работа по изготовлению обуви специфическая, поэтому все квалифицированные кадры вернулись в цеха. Раскройщик кожи высшего разряда Наталья Станкевич говорит, что найти работу в маленьком городе сложно, поэтому на фабрику вернулась с удовольствием.

Предприятие сегодня акцент делает на спортивной, домашней и рабочей обуви. Продукция не лежит на складах, а уходит в торговые сети не только соседних стран, но и Америки. Сегодня на фабрике заняты 300 человек. 90 % работников - женщины. Закупается новое оборудование, поэтому штат планируют увеличить. Чтобы избежать дефицита кадров, здесь практикуют и переобучение.

Вопросы трудоустройства одинаково волнуют жителей деревень, малых и крупных городов. Содействие легальной занятости согласно первому декрету предусмотрено на всех уровнях. Ключевая роль отведена местным органам власти, а к каждому соискателю - индивидуальный подход, исходя из жизненных ситуаций.