Создание общей информационной стратегии обсуждали в рамках Евразийского экономического союза

10 Апреля 2018 19:02

В Москве дипломаты, экономисты, политологи и представители СМИ из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России искали новые подходы в подаче информации и защите ее достоверности. Сейчас, по словам экспертов, складывается новая картина мира, и, к сожалению, в Интернете, печатных изданиях и на ТВ нередко появляется ложная и бездоказательная информация, которую некоторые европейские и иные страны используют в политической пропаганде. Один из примеров - белорусско-российские учения "Запад-2017". Чтобы предотвращать очередные новостные утки, страны ЕАЭС должны поддерживать друг друга информационно.

Эксперты обсудили также основные риски и перспективы развития евразийского интеграционного проекта.