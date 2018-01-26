Создание новых рабочих мест и индивидуальный подход к каждому - это основа Декрета № 1

29 Января 2018 13:01

Такое мнение сегодня высказал глава Федерации профсоюзов. Реализация документа о содействии занятости населения позволит обеспечить равную социальную ответственность всех белорусов. Сегодня в штаб-квартире Федерации профсоюзов в Минске профсоюзный актив обсуждает актуальные вопросы жизни страны, в числе которых меры по реализации Декрета № 1.

По словам Михаила Орды, в декрете заложена важная норма - каждый, кто способен работать, должен на равных участвовать в финансировании социальных услуг. Практика показывает, что в вопросах трудоустройства нередко нужен комплексный подход. Для этого на местах создадут специальные комиссии, в состав которых войдут профсоюзы.