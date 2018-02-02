Современные медицинские объекты в столице

2 Февраля 2018 15:22

В Минске в этом году появятся новый терапевтический корпус 4-й больницы, общежитие для медиков и кабинет репродуктивного здоровья для мужчин, где получить консультацию и лечение можно будет как по предварительной записи, так и по направлению участкового. Кабинет разместится на базе городского диагностического центра.

А в квартале "Магистр" в этом году откроется амбулатория - жители смогут получить первичную консультацию, выписку из медкарты и даже сдать некоторые анализы и сделать кардиограмму. А вот некоторые поликлиники перейдут на командную систему работы. Помогать врачу на участке будут помощник и медсестра. Их задача - врачебные рекомендации сделать более понятными для пациента.

Кроме того, в последующие два года большинство участковых терапевтов получат новую квалификацию. Врачи общей практики появятся во всех городских поликлиниках Минска.