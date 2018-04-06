Общество
6 Апреля 2018 07:13
Совмин Беларуси принял постановления в развитие Декрета "О содействии занятости"
Первое - о создании комиссий в районах, которые будут работать в тесной связке с нанимателями и госорганами и помогать трудоустроится неработающим. Также они будут формировать списки трудоспособных, которые не работают, находить для них легальный заработок, рассматривать заявления временно неработающих. Второе постановление определяет категории занятых лиц. Об этом накануне нашему корреспонденту сообщили в профильном ведомстве.
Вся база данных незанятых белорусов полностью будет сформирована к 1 декабря. Обновляться будет каждый квартал.
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