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В Беларуси завершается проверка боеготовности Вооруженных сил
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13 Апреля 2018 09:02

В Беларуси завершается проверка боеготовности Вооруженных сил

Совместные учения с боевой стрельбой провели подразделения 147-го зенитного ракетного полка и авиации. Комплексу "Оса" предстояло поразить одни из самых сложных мишеней – имитаторы воздушных целей. У них особая траектория полета и размер, а потому прицелиться очень сложно. Несмотря на это, взять мишень на автоматическое сопровождение удалось. Таким образом, в Беларуси подходит к концу проверка боеготовности Вооруженных Сил.

В ходе учения также отработаны вопросы применения боевых вертолетов Як-130 и Ми-8 на полигоне Ружаны. Авиация наносила бомбовый удар и пуски неуправляемых ракет.

 

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