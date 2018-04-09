Совместные тренировки российских и белорусских десантников проходят на военном полигоне под Брестом

10 Апреля 2018 12:08

В них задействованы около 450 десантников и порядка 70 единиц техники. Российскую сторону представляют десантная рота, усиленная инженерно-саперным отделением. Тактические учения проходят в три фазы: десантирование, стрельба и противостояние диверсантам.

Дмитрий Соболь, командир 38-й десантно-штурмовой бригады: "Тематика данных учений - ведение контрдиверсионных действий определенной тактической группы в назначенной зоне ответственности. То есть это обнаружение незаконных вооруженных бандформирований по замыслу учениий, их блокирование и соответственно уничтожение".

Алексей Андреев, зам. командира 104-го гвардейского десантно-штурмового полка Псковской дивизии (Россия): "Задачи, которые стоят перед воздушно-десантными войсками и силами специальных операций немного схожи и, естественно, имеют различия: тактика действий и применения. И в этом направлении мы работаем, обмениваемся опытом для дальнейшего совершенствования".

Активная фаза учений пройдет с 10 по 12 апреля.