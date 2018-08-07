Совершенствование деятельности госорганов и организаций в реализации молодежной политики Беларуси обсудили в Гомельской области

Поддержка талантливой молодежи, решение ее социальных проблем через коллективный договор и воспитание подрастающих поколений через призму сохранения народных традиций. Совершенствование деятельности госорганов и организаций в реализации молодежной политики Беларуси обсудили сегодня в Гомельской области. Семинар, который проводится в рамках выполнения поручений Главы государства, собрал представителей из Минска и всех областей страны. Сегодня практические аспекты реализации молодежной политики представили учреждения, предприятия и организации Речицкого района. Роль молодежи в инновационной политике обсуждали и на предприятии "Белоруснефть". Здесь особое внимание уделяют и научной деятельности молодых специалистов.

О поддержке детской и молодежной инициативы в вопросах экологического воспитания речь шла в Речицком эколого-культурном центре, в районном лицее обсудили молодежное самоуправление в действии, а опытом реализации института наставничества поделились на предприятии "Речицадрев".

Семинар продлится и завтра. Второй день также будет посвящен современным методам работы с молодежью. После завершения семинара-практикума планируется принятие итогового документа.