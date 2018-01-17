Главная>>Общество>>Сотрудники МЧС спасли лебедя из ледяного плена
Общество
RSS
Сотрудники МЧС спасли лебедя из ледяного плена
Скачать Поделиться

17 Января 2018 12:05

Сотрудники МЧС спасли лебедя из ледяного плена

В Витебском районе сотрудники МЧС спасли лебедя из ледяного плена. За помощью обратились местные жители.

Молодая птица, которая еще не стала на крыло, могла погибнуть. Спасательная операция прошла успешно.

Сейчас у лебедя новое место жительства - Витебский зоопарк. Птицу поселили рядом другими пернатыми.

Пернатые новоселы в Витебском зоопарке появляются каждую зиму. Здесь они под присмотром специалистов, а после зимовки лебеди возвращаются в дикую природу.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 18 января Прагноз надвор'я на 18 студзеня 17.01.2018 15:35 / Общество Прогноз погоды на 18 января

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =