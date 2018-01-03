3 Января 2018 15:30

Всплеск дорожно-транспортных происшествий провоцирует погода. Мокрый снег с дождем. Поэтому сотрудники ГАИ советуют не забывать соблюдать правила безопасности, а именно проверять тормозную систему, исправность стеклоочистителей, чтобы ничего не препятствовало водителю. Пешеходам также следует позаботиться о личной безопасности, даже в городе инспекторы ГАИ советуют не отказываться от фликеров. К тому же у детей продолжаются каникулы, так что в эти дни надо быть особенно внимательными.

В эти дни сотрудники ГАИ также проверят у водителей наличие зимней резины. Напомним, до первого марта все автомобили должны быть с сезонной обувью.