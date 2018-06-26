Сотрудники белорусской прокуратуры отмечают профессиональный праздник

Накануне заместитель генерального прокурора прокомментировал ряд громких коррупционных преступлений. Так, в суде Первомайского района Минска начались судебные слушания по делу зампреда Белкоопсоюза. Сумма взятки экс-руководителю составила около двух с половиной тысяч долларов. Также было озвучено, что задержанный инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко получил взятку за помощь в организации сигаретного бизнеса.

Кроме того, замгенпрокурора рассказал и об изменении в Уголовном кодексе по наркостатьям. Ведомство инициирует понижение нижних пределов по второй и третьей части статьи "Незаконный оборот наркотиков".