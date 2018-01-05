Сотни верующих собрались в кафедральном соборе Солигорска

7 Января 2018 09:04

Для церкви это Рождество стало первым. Один из самых молодых храмов в Беларуси освятили всего несколько месяцев назад.

Рассказывает Дарья Тарасова.

Сегодня кафедральный собор Рождества Христова называют сердцем города. Главный храм шахтерской столицы воздвигали немало - 23 года. Причем строить святыню помогал весь город. Символично, что первая молитва в храме зазвучала в памятный для Белорусской церкви год. Освящение собора произошло на тысячадвадцатипятилетие основания первой в нашей стране православной - Полоцкой - епархии.

Это не просто один из самых масштабных храмов в Минской области, но и один из самых больших в стране. Высота собора Рождества Христова составляет 60 метров. Одновременно храм может принимать четыре тысячи верующих.

До нулевых в столице шахтеров не существовало ни одного храма. Рядом была только Чижевичская церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Проект архитектурного комплекса кафедрального собора разрабатывали в течение нескольких лет. За основу взяли белорусские храмы, однако в архитектуре попробовали отобразить сразу несколько стилей. Так, солигорский собор украшают нетипичные купола шлемовидной формы.

Иконостас этой церкви единый, он выполнен с мотивами слуцких поясов, украшен золотыми васильками, которые символизируют звезды над вифлеемской пещерой в ночь пришествия Христа. Иконостас украшают иконы белорусских святых, написанные в Свято-Елизаветинском монастыре, среди них и праведной Софии Слуцкой. Кстати, в храме находится часовня с частичками мощей преподобной.

На территории собора размещается сразу три храма в честь Рождества. Главный - Рождества Христова; храм, пристроенный к собору - в честь Рождества Божьей Матери; криптовый - Иоанна Крестителя.